Götzise mitmevõistlusest võtab osa neli eestlasest, Õiglase hooaja avastart lükkub edasi

Küll on Õiglasel plaanis üks võistlus veel teha, et üritada pääsu Tokyo olümpiale. Olümpiamängude norm on küll ametlikult 8350 punkti, kuid meie mitmevõistlejad on selle lükanud praegu tunduvalt kõrgemalt, sest Uibol ja Karel Tilga järel hoiab viimasest olümpiapääsmest praegu kinni Johannes Erm, kel kirjas 8445 punkti.