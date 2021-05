Eesti käsipallurite medalisadu: Luksemburgi meistritiitel ja eurosarja pronksine autasu

Alina Molkova: suur rõõm oli hooaeg igal rindel edukalt lõpetada

«Isiklikult on kuidagi kahetised tunded. Loomulikult olen ülimalt rõõmus, et meistriks tulime. Samas on meil nii ühtne punt hüüdlausega teamwork – dream work, et tahaks edasi mängida ning veel ja veel neid koosmängimise emotsioone tunda,» tunnistas teist aastat järjest Luksemburgi liiga parimaks snaipriks kerkinud vasaksisemine.