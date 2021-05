Tour of Estonia üllatab Tartu etapil uue rajaga

Nädal enne tuuri vestlesime kahe tiimi esindajatega – Ampler Development Teami spordidirektor Jaan Kirsipuu ning Eesti koondise esindaja Alo Jakiniga. Samuti rääkis 2019. aastal tuuri üldvõidu võtnud Mihkel Räim, milline on tema hetkeseis ning plaanid seoses tuuriga.

Kirsipuu sõnul on tuuri üldkokkuvõtet arvestades kaardid soomlasel Antti Jussi Juntunenil, kuid ta leiab, et esimesel etapil võiks ka Joonas Kurits midagi teha, sest kiired jalad on iseenesest olemas. «Teine päev pole ka nüüd teab mis raske, aga kindlasti on trass väga tehniline. Munakivi tõus on tavalisest ikkagi raskem ja kohe tuleb munaka laskumine ja siis jälle Vanemuise tõus otsa,» nendib ta.

Eesti koondise peafavoriit on Bora–Hansgrohe profitiimis pedalleeriv Martin Laas. «Eks kõik oleneb sellest, kuidas läheb esimene etapp ja vastavalt sellele saame kaarte ümber mängida. Teine päev saab olema päris raske, aga näiteks Peeter Pruusile, kes esindab suvel Eestit olümpial maanteerattasõidus, peaks sobima selline munakivisõit hästi,» nendib Eesti koondise esindaja Jakin. Ta usub, et sõitu hakkab mõjutama ka asjaolu, et tänavu pole tuuril ühtegi kontrollivat tiimi peal nagu 2019. aastal oli Israel Cycling Academy.

Favoriit on mõistagi ka 2019. aastal tuuri üldvõidu võtnud Mihkel Räim. «Muidu tunne päris okei, kuid Alpes Isere Tuuril olid mõned ebameeldivad seigad, mis sundisid mind katkestama, aga see probleem on suhteliselt kergesti lahendatav (ma vähemalt loodan nii),» selgitab Räim.

Tartu etapi osas on Räim entusiastlik ja nendib, et uued finišid on huvitavad ja ta on ammu juba midagi sellist oodanud. «Ma arvan, et mida raskem tuur, seda parem meie meeskonnal, kuid teine päev saab väga raske olema. Lisaks headele jalgade tuleb säilitada ka kaine mõistus,» tõdeb ta.

«Meie eesmärk on võit. Kerge see kindlasti olema ei saa, aga madalat eesmärki me endale seadma ei hakka. Ma usun, et tuleb päris põnev madistamine Eesti koondisega. Lisaks tasub silm peal hoida konkurentidel Voster tiimist ja head jokkerid võivad olla ka brittidel Ribble tiimist,» nendib Räim.

Tour of Estonia toimub 28. ja 29. mail ning pealtvaatajad ei ole kehtivate piirangute tõttu tänavusele velotuurile lubatud.