Eesti noored autosportlased avaldasid sõiduoskustega muljet

«Meil on rõõm näha, et autosport on noorte seas täna nii populaarne ja seda, mitte ainult poiste, vaid ka tüdrukute seas, keda osales avaetapil koguni 16,» ütles võistlussarja üks eestvedajatest Sven Oras. «Oleme saanud tõestust, et teeme õiget asja ning seda on märganud juba ka paljud ettevõtted, kes on sarja korraldamisele oma õla alla pannud. Oleme selle eest väga tänulikud,» lisas Oras.