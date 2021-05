Kuidas skandaalne Benzema pagendusest tagasi kutsuti

On see hea või halb otsus? Kas see oli üldse vajalik? Kas risk tasub end ära? Need on mõned küsimused, mis tekkisid Prantsusmaal pärast seda, kui jalgpallikoondise peatreener Didier Deschamps justkui välk selgest taevast Karim Benzema pagendusest tagasi kutsus.