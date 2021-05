Tehnikajumalad on Tänaku hoogu pärssinud ka eelmistel hooaegadel

Oli, mis oli, olulised punktid läksid Portugalis tehnilise probleemi nahka. Paraku on 33-aastasel Tänakul ka varasematel hooaegadel sarnaseid intsidente ette tulnud. Üldjuhul jäävad sõitja ja tiim põhjuste selgitamisel kidakeelseks, kuid need olukorrad võivad jääda hinge kriipima. Paratamatult tundub, et meie mees on saanud endast mitteolenevate probleemidega rohkem pihta kui teised.