Leedu jalgpalliliit tühistas Valgevenes kaks koondisemängu: see on meie mängijatele liiga ohtlik

«Tänane olukord on selline, et nii noorte kui ka meeste koondis nendes mängudes kindlasti ei osale, kuigi oleme sõlminud Valgevene jalgpalliliiduga lepingu,» teatas Leedu jalgpalliliidu peasekretär Edgaras Stankevičius portaali LRT vahendusel.

Stankevičiuse sõnul ootab Leedu jalgpalliliit veel UEFA heakskiitu, kuid ta on veendunud, et Euroopa jalgpalliliit annab selleks nõusoleku. «UEFA on üsna mõistlik organisatsioon ja kindlasti on nad pühapäevaseid sündmusi jälginud. Usun, et nende otsus tuleb selge ning mängud jäävad ära,» lisas ta.