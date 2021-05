Euroliiga järgmise hooaja koosseis saab reedel selgeks, eelviimane tiim selgus VTB Ühisliigast

Euroliigas on juba mõnda aega 11 teistest võrdsemat tiimi, kel on pikaajaline leping ehk aastateks koht kindel. Need on Hispaania klubid Madridi Real, Barcelona ja Sander Raieste leivaisa Vitoria Baskonia, Kreekast Pireuse Olympiacos ja Ateena Panathinaikos, Türgist Istanbuli Fenerbahce ja Istanbuli Anadolu Efes, Leedust Kaunase Žalgiris, Venemaalt Moskva CSKA, Itaaliast Milano Armani ja Iisraelist Tel Avivi Maccabi.

Euroliiga lähtub traditsiooniliselt sportlike kõrval väga tugevalt ka majanduslikest kaalutlustest ning eelistab tugeva fännibaasiga klubisid. Näiteks Žalgirise eelarve on aastaid olnud Euroliiga väiksemaid ja Leedu ei kuulu ei geograafilises ega majanduslikus mõttes suurte hulka, kuid esiteks on ta korvpalli poolest seda olnud aastakümneid ning teiseks on Žalgiris arenenud klubiga viimastel kümnenditel väga hästi. Neil on olnud raskemaid aegu, aga praegu toimib turundus hiilgavalt, enne koroonapandeemiat müüdi 15 000-kohaline koduhall järjepidevalt välja ning Kaunas on nii mängu- kui ka publikunaudingu saamiseks üks paremaid kohti Euroopas.