«Kunagi väiksena, umbes 10-aastasena, mõtlesin, et emal võiks kohv kiiremini ära jahtuda. Nüüd teen reaalselt toote valmis,» selgitab ta praktilist teemavalikut.

Kuigi praegune aeg on üsna pingeline, tunnistab Lillemets, et õppimise ja spordi ühendamine sobib talle väga hästi. «Mingi vaheldus peab olema, et saaks ka mõttetrenni teha.»