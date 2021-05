Hiina ultramaratonil hukkunute lähedastele pakutakse üle 100 000 euro

Ta meenutas, et oli just alustanud tõusu raskeimat osa, kui ühtäkki hakkas taevast sadama rahet. «See sadas mulle näkku, mu pilt muutus uduseks. Ma ei suutnud enam teed selgelt näha,» kirjeldas ta.

Baiyini linnapea Zhang Xuchen märkis, et Gansu provintsi on jõudnud 161 hukkunute pereliiget. Üle poolte neist on vastu võtnud 123 000 euroni küündiva kompensatsiooni, ent mõned keelduvad rahast, sest ametivõimud pole neile jaganud juhtunu osas piisavalt selgitusi. Jah, osalt oli süüdi ilm, kuid arvatakse, et oma osa mängivad ka inimlikud eksimused.