See tähendab, et Eesti korraldab sel suvel kahed Euroopa meistrivõistlused järjest. 15.–18. juulil on Kadrioru staadionil kavas U20-vanuseklassi võistlus. Seda on mitu aastat ette valmistatud ja just täna peaks valitsus sellele rohelise tule andma. Teigamäe teada on kultuuriministeeriumilt valitsusse positiivne soovitus läinud.