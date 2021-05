Soome WRC-ralli korraldajad avaldasid ajaloolise võistlustrassi

Kokku on kavas 19 kiiruskatset ning võistlus algab reedel. 1. oktoobri hommikul sõidetakse 4,04 km pikkune testikatse ning avapäeval on kokku kuus võistluskatset. Laupäeval on üheksa ja pühapäeval neli katset.

«Kuigi võistleme nelja päeva asemel kolm päeva, on meil võimalikult palju kiiruskatseid,» ütles rajameister Kai Tarkiainen. «Nagu igal aastal, oleme teinud kavasse mitu muudatust, et see oleks värske. Võistlustrass on loodud koroonapandeemiat silmas pidades ning seda saab lühikese etteteatamisega muuta, kui selline vajadus peaks tekkima.»