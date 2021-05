Valitsus andis Tallinnas toimuvale kergejõustiku tiitlivõistlusele eriloa

Tegemist on oluliste sündmustega rahvusvahelise kergejõustiku areenil, mida ei ole hetkel kehtivaid piiranguid arvesse võttes eriloata võimalik kõrgetasemeliselt korraldada. U20 võistlus toob Eestisse ligikaudu 1500 osalejat ja korraldamisega seotud isikut 48 Euroopa riigist. Eestist osaleb U20 EM-il ligi 40-pealine noortekoondis, vahendab pressiteade.

«Noorte vanuserühmadele on rahvusvaheliste võistluste toimumine eriti oluline. Suurvõistlused sütitavad pikka aega piirangute tingimustes treeninud noortes kirge ja aitavad säilitada nende motivatsiooni tipptasemel sporti teha. Eesti publikule on need võistlused võimalus näha sportlasi, kes tulevikus ka täiskasvanute tiitlivõistlustel meeldejäävaid spordiemotsioone hakkavad pakkuma. Sedavõrd kõrgetasemeliste võistluste võõrustamiseks ei teki just tihti võimalust,» sõnas Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

Teigamägi sõnul on U20 võistlusele osalejate eelregistreerimine toimunud ja selle põhjal võib öelda, et huvi on oodatust suurem. «Esmaseid registreerujaid on kümme protsenti rohkem kui tavaliselt selle vanusegrupi sportlaste puhul. See näitab, kui oluline on võistlusvõimalus noorte kergejõustiklaste jaoks kõikjal Euroopas. Paljud võistlused on olnud pikka aega ootel või ära jäänud, mistõttu täname Eesti valitsust loa eest üle pika aja tiitlivõistlusi kohalikule staadionile tuua,» ütles ta.

Alaliidu presidendi sõnul järgitakse võistluste toimumisel kõiki kehtestatud reegleid ja tehakse tihedat koostööd Terviseametiga. «Euroopa Kergejõustikuliit on loonud ranged protseduurireeglid ja käitumisjuhised, mida spordiürituste korraldamisel ja läbiviimisel järgime. Lisaks töötab Eesti Kergejõustikuliit koostöös Euroopa juhtorganisatsiooniga välja COVID-19 hügieeni- ja sanitaarprotokolli võistluste turvaliseks korraldamiseks. Muuhulgas oleme korralduskomitee juurde moodustanud rahvusvahelistest ekspertidest koosneva meditsiinilise töörühma,» ütles Teigamägi.

Võistlustele saab kaasa elada teleülekande vahendusel, mida pakuvad ERR ja European Athletics. Pealtvaatajate lubamine staadionile sõltub võistluse hetkel kehtivatest riiklikest piirangutest ja Terviseameti otsusest, võimalustest teavitavad korraldajad avalike kanalite vahendusel.