Üliedukas Zidane jättis Madridi Reali taas maha

Klubi kodulehel avaldatud teade andis selgelt mõista, et otsuse taga oli vaid prantslane. «Peame nüüd tema otsust austama ja täname teda. Zidane on Reali üks suuremaid legende ja tema pärand on palju suurem, kui see, mida ta on mängija ja treenerina meie klubis saavutanud. Ta teab, et Reali fännide südametes on talle alati koht ning tal on Reali näol kodu alati olemas.»