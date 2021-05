Tippkergejõustiklane jääb koroonavaktsiini kõrvalnähtude tõttu võistluselt eemale

29-aastane sakslanna on pidanud käimasoleval hooajal loobuma mitmest treeningsessioonist, sest tema keha keeldub talle allumast. «Mu keha ütleb ei. Juba mõnda aega olen vaevelnud vaktsiini kõrvalnähtude käes. Ma ei osanud ette näha, et sellel saab olema nii suur mõju minu treeningutele,» kirjutas Schäfer Instagramis.

Politseinikuna töötav Schäfer saigi just oma ameti tõttu vaktsiinisüsti juba mõnda aega tagasi, kuid sellega kaasnenud kõrvalmõjud pole kuhugi kadunud. Seitsmevõistlejal tuleb vahele jätta sel nädalal Götzises toimuv kergejõustikuvõistlus.

Samas loodab nelja aasta taguse MMi hõbemedalist, et kahe kuu pärast toimuvatel olümpiamängudel on ta võistlustules. «Koos meditsiinipersonaliga teeme igakülgset tööd, et võimalikult ruttu tagasi vormi saada ja võistlustulle naasta,» avaldas Schäfer lootust olümpiamängudel võistelda.