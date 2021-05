Eesti velotuuri peakorraldaja: olgu need valgevenelased millised tahes, spordis pole nad kunagi häbisse jäänud

Kelk ütles pressikonverentsil, et eelmise nädala seisuga pidi kahepäevasel tuuril osalema 18 tiimi, kuid nüüd on neid nimekirja jäänud 15. Samas avaldas ta lootust, et üks Valgevene meeskond saab võistelda. «Kuna ka teine Valgevenes registreeritud tiim, kus õnneks oli ka rahvusvahelist seltskonda, oli tegelikult tõsiste probleemide ees, et võistkonda kokku saada. Nad suutsid mingeid vangerdusi teha ja välissõitjate baasil ikkagi praeguse seisuga saavad vist kamba kokku, et starti tulla,» ütles Kelk, viidates Ferei-CCNi klubile.

Valgevene jalgrattaspordile keskenduv portaal Peloton teatas neljapäeval, et riigi spordiministeerium ei luba nende ratturitel osaleda sel nädalavahetusel sõidetaval Tour of Estonial. Nende teatel jääb kaheetapilisest võistlusest eemale terve Minski Cycling Clubi tiim ning Ferei-CCNi ratturid, kes on lepinguliselt seotud Valgevene koondisega.

Rattavõistluse peakorraldaja arvates muudaks kahe Valgevene meeskonna eemale jäämine ka tuuri üldist taset. «Minsk Cycling Team on päris sõiduvõimeline tiim. Minu arust Miku (Mihkel Räim – toim.) on nendega sel kevadel päris mitmel võidusõidul olnud,» ütles Kelk ning Räim kinnitas, et kirja pannud sõitjad oleksid esikoha pretendendid.

Indrek Kelk FOTO: Kristjan Teedema

Kelk lisas, et valgevenelaste puudumine on kindlasti löök, sest nad on tuntud kui läbi ja lõhki spordiriik. «Olgu need valgevenelased millised tahes, omal ajal lunisid nad meilt bensiiniraha, et koju tagasi sõita, aga sportliku poole pealt pole nad kunagi häbisse jäänud. Püksid on võib-olla jalas lapikud olnud, see ei ole vähendanud nende suutlikust võidusõidu käiku sekkuda,» ütles peakorraldaja pressikonverentsil.