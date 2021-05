Koondiste kaardimajad on tavatult sassis

Eesti meeste võrkpallikoondise peatreener Cédric Énard sõnas juba aprilli alguses, et kuigi suve esimeses pooles toimuv Euroopa Kuldliiga on suures plaanis ettevalmistus sügiseseks EMiks, kavatseb tema minna iga mängu võitma ning võitlema pääsu eest Belgias toimuval finaalturniiril. Rahvusesinduse abitreener Alar Rikberg kinnitab, et see plaan pole vahepeal grammivõrdki muutunud: «Ütlesime kohe välja, et vahet pole, mis turniiri ja kellega me mängime, meie läheme võitma!»