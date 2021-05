Tokyo olümpiamängude saatus jätab oma jälje ka WRC-sarjale

Kuigi koroonaviiruse olukord on Euroopas paranemas, siis paljud teised piirkonnad maailmas on ettevaatlikud tervitama kaugeid külalisi. Jätkuvalt püsib õhus võimalus, et juulisse planeeritud Tokyo olümpiamängud jäävad ära. Kui aga olümpia saab rohelise tule, siis toimub ka ralli MM-etapp.