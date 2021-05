Suusatajaid ootab Pekingi OMi eel lumemüsteerium

«Hiina on väga eksootiline ja kõigi jaoks tundmatu koht. Ilmselt võib välja arvata vaid Hiina enda sportlased. Nad on teinud kõva tööd, kutsunud mitmeid treenerid, seega nad kindlasti näitavad häid tulemusi. Samas oleme kõik võrdsetel alustel, sest ka meie peamised konkurendid pole saanud Hiina võistelda,» ütles Välbe väljaandele Realnoe Vremya.

Samas on rahvusvahelise suusaliiduga (FIS) käimas läbirääkimised, et detsembris võiks Pekingi olümpiaradadel korraldada mõned testvõistlused. «Kui need saavad toimuma, siis meie sportlased ja spetsialistid asuvad neid radasid hindama. Samas tundub meile radadest isegi huvitavam, millised on kohalikud lumeolud,» seletas Välbe.