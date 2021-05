M-Spordi esisõitja vahetab tänavu juba teist korda kaardilugejat

«Chris ei saa isiklikel põhjustel Sardiinias osaleda. Aga olen Stuartiga varasemalt koos Saksamaal võistelnud. Saime mõned katsevõidud, nii et peaksime hästi klappima,» selgitas Greensmith pressiteate vahendusel.

Itaalias saab Ford Fiesta WRCga võimaluse ka Teemu Suninen, kes kihutas viimased kaks rallit R5-masinaga. «Usun, et Rally2st on lihtsam WRCsse liikuda kui vastupidi. Ootan ärevusega, et saaksin taas tipptasemel võistelda,» sõnas ta.