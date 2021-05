Latvala lubas peagi olulisi uudiseid, Toyota radaril kaks soomlast

Mai alguses teatas Hyundai, et pikendatakse koostööd seniste põhisõitjate Ott Tänaku ja Thierry Neuville'iga. Väga tõenäoline näib, et Toyotas jätkavad Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. Sebastien Ogier küll taandub täiskohaga tööst, ent ilmselt osaleb ta Yarisega nii mõnelgi rallil.

Esimest hooaega Toyota tiimipealikuna töötav Jari-Matti Latvala ütles rallit.fi-le, et õige varsti on oodata uudiseid ka neilt. «Ei usu, et läheb enam kaua. Ärevus hakkab ka meil tõusma. Keda võtta, kui Ogier teeb kaasa pool hooaega?» arutles soomlane. «Probleem on selles, et me ei tea veel tema soove, sest tuleva aasta kalender pole väljas.»