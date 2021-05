Ott Tänak: Sardiinia ralli on kindlasti hooaja üks raskemaid

Tänak: «Sardiinia ralli on kindlasti hooaja üks raskemaid etappe. Kiiruskatsed võivad muutuda väga tahumatuks ja kivid kooruvad välja. Seega ootab ees kõva väljakutse. Eriti olukorras, kus võistleme tänavu uute rehvidega, tuleb palju avastamist. Õnneks näitasime Portugalis head kiirust, nii et loodame võidu eest heidelda ka nüüd.»

Neuville: «Sardiinia ralli on suurepärane võistlus, kus meie tiim alati väga tugev olnud. Nii mõnigi meist on selle etapi võitnud, loodame poodiumi kõrgeimale astmele sammuda ka nüüd. Tänavu tehti küll mõned muudatused, aga üldises plaanis on katsed enam-vähem samad. Kindlasti tuleb väljakutsuv võistlus, aga püüame parimat tulemust.»