Kummastav: 33-aastane olümpiahõbe taandati A-koondisest, et keskenduda 2026. aasta olümpiamängudeks

12-liikmeline B-koondis koosneb nii noortest kui ka kogenud suusatajatest. Näiteks on seal A-koondisest välja heidetud Anita Korva, Anne Kyllönen ja Lauri Lepistö. Just Kyllöneni kasutamine sellises rollis on üllatav, kuna naine peaks olema 33-aastaselt oma parimas vormis, kuid selle asemel, et teda aasta pärast Pekingi mängudel kasutada, oodatakse 2026. aastat.