Endine maailmameister Schumacherist: kaks avariid on kahtlemata liiga palju

Schumacher on tänavu põhjustanud koguni kaks avariid, mis meeskonnale kulukaks läinud. Kui esimene toimus hooaja teisel võistlusel Imolas, kui sakslane ei suutnud rehvide soojendamisega toime tulla, siis viimane just Monaco GP kolmandal vabatreeningul.

Rosberg kinnitab, et F1-legendi poeg pole suutnud enda nime vääriliselt kihutada. «Üks õnnetus hooaja peale on täiesti normaalne, kuid kaks on juba selgelt liiast. Kuigi tema hooaeg on olnud suhteliselt hea, siis Monacos jäi ta selgelt teistele kollanokkadele alla,» selgitas Rosberg.