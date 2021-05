Peatreener Énard oli hoolealustega rahul, kuid leidis koha, kus saaks veelgi juurde panna

«Ma polnud rahul sellega, kuidas me mängu alguses servisime. Kui tahame olla ambitsioonikad, siis peame olema servil head. Ma olen ju näinud, milleks need mehed on trennis võimelised. Nad võivad olla täiesti uskumatud, aga üks asi on olla uskumatu trennis, teine asi mängus. Täna alustasime natukene liiga tagasihoidlikult: me pallingud polnud otseselt halvad, aga küsisite minult ju n-ö negatiivset osa. Sellegipoolest, me parandasime oma servi samm-sammult ja järgmisestes geimides õnnestus serviseeriaga ka eest minna. See oli tore,» lausus juhendaja.