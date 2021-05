Endiselt MM-tiitlist unistav Lappi: võimalus Toyotas kihutada lisaks kindlasti motivatsiooni

Lappi on osalenud kahel WRC2 võistlusel, esmalt kodumaal toimunud talverallil ning viimast korda möödunud nädalal Portugalis. Mõlemad on lõppenud Soome rallimehe selge võiduga.

«Pean nõustuma, et need olid kindlad võidud. Loodetavasti jäävad need silma ka mõnele meeskonna pealikule,» selgitas Lappi ralliportaalile Rallit.fi. «Eks praegu tuleb juba mõelda, mis järgmisel hooajal tulema hakkab. Tänavu me kindlasti WRC2-sarja tervikuna sõita ei plaani, kuid võimaluse tekkimisel, kaalume seda kindlasti.»

«Pärast n-ö vaheaastat ei oleks see kindlasti kehva startikoht. Muidugi on see motiveeriv, sest Toyota on väga hea meeskond. Samas pole see minu otsustada. Hetkel pole meeskonna strateegia olnud kasutada kolmandas autos erinevaid sõitjaid, kuid ehk võetakse Hyundaist eeskuju, kes seda väga edukalt kasutab,» lõpetas Lappi.