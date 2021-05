Uue reegli ohver: pikima kettakaare eest hoolitsenud ameeriklanna pidi leppima teise kohaga

Säärane asi ei meeldinud kaugeltki praegusele odaviske valitsejale Johannes Vetterile, kes selgelt oma arvamust väljendas. «See reegel on ajuvaba. Nad proovivad uuesti kergejõustikku leiutada,» alustas sakslane. «Teemant liiga korraldajad peaksid võtma õppust soomlastest, kes näitavad kolmetunnilise ülekande jooksul kõiki väljakualasid otsepildina televaatajateni. Vot see on fantastiline ja hea reklaam kergejõustikule.»