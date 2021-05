F1-täht pole uue masinaga sina peale saanud: minu manöövrid sellele autole hetkel ei sobi

Ricciardo sai isegi juhtnööre McLareni endiselt piloodilt Carlos Sainz juuniorilt. «Kohtusin Carlosega ühel päeval ja ta küsis minult kohe, et kas uus vormel ei tundu mitte imelik. Oskasin talle ainult öelda, et aitäh teavitamast,» selgitas Ricciardo muiates.

«Pean tunnistama, et McLarenil on veidrad kõrvalnähud. Üldiselt on seal n-ö aken, kus masin liigub väga hästi, kuid hetkel on see pilu üsna väike. Kui sealt kõrvale kalduda, siis tulevad väga kiiresti sisse vead ning autole ei meeldi minu manöövrid.»