Eesti olümpiakoondis täienes kahe sportlasega

Nii meeste kui ka naiste hulgas pääseb üksikmängudes olümpiale 38 sportlast. Maailma 79. reket Raul Must on meeste olümpia edetabelis 34. kohal ning Tokyo on talle neljandaks olümpiaks. Parimal juhul jagas ta üheksa aastat tagasi Londonis 17.-32. kohta.