Laas on kogunud enesekindlust ja osavust, üldvõidu võtnud Lauk maadles probleemidega

Laasi sõnul olid tänaseks päevaks koondisel plaanid tehtud, aga polnud veel päris kindel, kuidas see kõik välja nägema hakkab, vahendab pressiteade. «Laugil oli lihtsalt vaja koos esimestega lõpuni jõuda. Teised kõik pidime sõitu tegema ja võib öelda, et meil läks väga hästi, olime koguaeg heas seisus ja ei tekkinud kehva olukorda. Kordagi polnud tunnet, et sõit hakkab käest ära libisema või raskeks minema,» selgitas Laas.