Viimati 74 aastat tagasi Inglismaa kõrgliigas mänginud klubi tõusis taas tippseltskonda

Taanlase Thomas Franki juhendatav klubi alistas esiliiga play-off'i finaalis 2:0 Walesi klubi Swansea. 10. minutil viis Brentfordi juhtima nende ründestaar Ivan Toney, kümme minutit hiljem kahekordistas edu Emiliano Marcondes. 65. minutil jäi Swansea vähemusse, sest Jay Fulton teenis punase kaardi.

Muide, 25-aastane Toney lõi oma värava penaltist. See oli lõppenud hooajal tema jaoks 11. 11-meetri karistuslöök ning inglane ei eksinud penaltipunktilt kordagi. Kokku lõi ta sel hooajal kõikide sarjade peale kokku 33 väravat.

Brentford mängis viimati Inglismaa meistrisarjas 1947. aastal. Et tegemist on Lääne-Londoni klubiga, asuvad 20 Premier League'i tiimist kuus Albionimaa pealinnas. Watford on vaid paarikümne kilomeetri kaugusel...