VIDEO ⟩ Götzises superhoogu näitav kergejõustiklane murdis kümnevõistlejate üheksa aastat püsinud maailmarekordi

Warner kogus tänavu Götzises avapäevaga 4743 punkti, liikudes uue isikliku tippmargi 8973 silma graafikus. Peaks ta tänavu maineka võistluse võitma, oleks see talle Götzises kuues triumf. See oleks rekord.

Muide, põhjaameeriklase tulemused on seda üllatavamad, et ta pole koroonapandeemia tõttu saanud treenida oma tavapärases baasis Lääne-Ontario ülikoolis. Et ta ei saanud reisida ka USAsse, ehitas ta koos abilistega omale treeningbaasi Ontario provintsis asuvasse kodulinna Londonisse. Saal on 66 aastat vana ning seal pole kütet, ent see pole Warnerit heidutanud.