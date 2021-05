Konkurendid sarjavad tagaselja Hyundai tiimi, FIA rallidirektori seisukoht on risti vastupidine

Andrea Adamo tüüritavas rallitiimis tehakse kõik, et jõuda võimalikult hea tulemuseni. Läbi hooaegade on konkurendid kritiseerinud nende kolmanda piloodi roteerimist, viimasel ajal jääb üha enam hambusse väiksematel võistlustel osalemine.

Teema tõukus eelmisest nädalast, mil selgus, et Ott Tänak kogub Hyundai i20 WRCga asfaldikilomeetreid Itaalia meistrivõistlustel, Alba rallil. Nii mõnedki leiavad, et justkui rikutaks reegleid, sest kõigil tiimidel on hooaja peale kasutada kindel arv teste.