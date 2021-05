Eesti jalgpallur keeldus koroonatestist ja jäi koondisest välja

«Üks mängija andis teada, et tema ei ole nõus seda testi tegema. Meie vastus oligi see, et tegemist on ühe rahvusvahelise nõudega, mida ei ole võimalik Eesti Jalgpalli Liidul otsustada või kuidagi kahtluse alla seada. Testimisnõue kehtib enamikel spordialadel maailmas, kehtis ka eilses Meistrite liiga finaalis,» lisas Uiboleht.