Kalju võttis saarlaste skalbi, tagumise otsa klubid mängisid viiki

Liigatabelit juhib Tallinna FCI Levadia 34 punktiga, järgneb Paide Linnameeskond 30 punktiga, kolmas on Tallinna FC Flora 26 silmaga. Kalju on neljandal kohal 23 punktiga. Tartu ja Pärnu on tabeli lõpus, vastavalt üheksandal ja kümnendal kohal.