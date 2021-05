Kangert oli Itaalia velotuuri järel optimistlik: ehk on olümpiaks minek veel parem

21. koha saanud Kangerti eesmärk oli läbi tuuri aidata Yatesi, kes suutiski lõpuks kindlustada oodatud poodiumikoha. Eestlane ütles intervjuus ETV spordiuudistele, et tema füüsiline vorm on pärast suurtuuri hea, kuid kõrgeid eesmärke seab ta eesootavateks võistlusteks. «Aastaid pole mul sellist tunnet olnud, kus ma oleks nii värskena tuurilt välja tulnud. See annab lootust, et ehk on olümpiaks minek veel parem,» ütles Kangert.