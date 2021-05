Verd ja pisaraid täis finaali võitis Chelsea

See oli 21-aastase sakslase esimene värav Meistrite liigas. Ühtlasi lunastas ta end nii mõnegi kriitiku ees. Havertz on kõige kallim Chelsea jalgpallur, kuid pole oma potentsiaali suutnud veel täielikult välja mängida. Vahetult pärast finaali tõmbas teema üles ka BT Sporti reporter, kes viitas, et nüüd on sakslane küll oma kalli hinnasildi ühe õhtuga ära tasunud. «Mind ei koti, võitsime just Meistrite liiga,» andis Havertz mõista, mida ta sellest kõigest ise arvab.