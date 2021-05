Pingilt sekkunud kaardivägi: meid lasti puurist lõpuks välja

«Pigem see teine,» kostis Orava külast pärit keskblokeerija rahulikult. «Eks ma muidugi ootasin enda võimalust ja tahtsin mängida, aga eelmistel päevadel polnudki põhjust [vahetusi teha]. Koosseis toimis, mäng jooksis ja võidud tulid. Täna pandi meid esimest korda surve alla, aga mis on positiivne: pingilt oli abi tulemas. Mehed, keda oli kaks päeva puuris hoituid, lasti nüüd välja.»

«Pikas jooksus on see hea, et niimoodi tagaajaja rollist välja tulla ja magus võit võtta. See liidab meid meeskonnana kokku ja ehitab: eks me laomegi neid kive tulevikuks,» lausus 6 punkti kogunud Aganits lõpetuseks.