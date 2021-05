Lakers kaotas mängu ning ka Davise. Küsimus on, kui kauaks?

Läänekonveretsis hakkavad avaringi seeriad võtma selgelt teistsugust nägu kui idakonverentsis. Nimelt on nii Los Angeles Clippersi ja Dallas Mavericksi kui ka Los Angeles Lakersi ja Phoenix Sunsi duellid pärast nelja mängu 2:2 viigis.

Lakersi ja Sunsi duellis suutsid viimased neljanda mängu võita 100:92. Meeskondlikult tegutsenud Sunsi ridades viskas koguni kuus mees kahekohalise arvu punkte, enim kogunes vanameister Chris Pauli kontosse (18). Lakersi resultatiivseim oli LeBron James 25 punktiga. Tolle kohtumise puhul räägitakse enim aga Anthony Davisest, kes vigastas poole mängu pealt kubemelihast. Esimeste uudiste põhjal tundub, et keskmängija liiga kauaks platsilt kõrvale jääma ei pea, kuid põhjalikumad analüüsid on veel ees.

Idakonverentsis on pärast nelja mängu asjalood juba enam-vähem ära otsustatud. Brooklyn Nets oli läinud ööl 141:126 üle Boston Celticsist ja juhib seeriat nüüd 3:1. Netsi ridades säras nende tavapärane trio Kevin Durant (42 punkti), Kyrie Irving (39) ja James Harden (23). Celticsi tulemuslikem oli Jayson Tatum 40 punktiga.

3:1 edu on seerias kasutada ka Atlanta Hawksil, kes oli viimati 113:96 üle New York Knicksist. Oma head minekut jätkab Trae Young, kes tõi 27 punkti. Knicksi tulemuslikem oli Julius Randle 23 silmaga.