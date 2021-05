Efesi peavõidu arhitekt rääkis ihaldatud trofee reaalsuseks

«Ma olen kindel, et see meeskond teeb tänavu ajalugu. Seda ajalugu, mida hakkasime juba eelmine aasta tegema, kuid mille püstitamisel meid takistati. Tänavu oleme väljakul parimad ega lase kellelgi ennast takistada,» olid Atamani sõnad siis.

Seda kõike arvestades võibki öelda, et Efesi peatreener Ataman rääkis tiitli reaalsuseks. «Ma lihtsalt kardan alla anda või öelda [midagi sellist nagu] «okei, vaatame» või «äkki võidame» või «tähtis on finaalturniirile jõuda». See poleks minu poolt aus, sest ma tahan võita. Ja inimesed ootasid meilt ka seda võitu,» sõnas juhendaja pärast finaali, olles äsja mängijate poole šampusega üle kallatud.

«Kaks aastat tagasi rääkisin juba kuttidele, et me oleme selleks suutelised. Ma olen oma mängijate üle uhke, sest me ei andnud iial alla. Me alustasime kohtumist pingeliselt ja tegime palju vigu. Seejärel leidsime aga enda rütmi ning ütlesin juba ka pressikonverentsil, et Shane Larkin on üks parimaid mängijaid ning nüüd õnnestus tal koos [Vasilije] Miciciga särada. Õnnitlen kõiki oma hoolealuseid,» sõnas Ataman.