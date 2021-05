Eesti ründetalent kerkis Itaalia noorteliigas parimaks väravakütiks

Interi U18 koosseis juhib liigatabelit kahe punktiga Roma ees, hooaja lõpuni on jäänud veel kolm vooru. Jürgensi arvel on senise 17 mänguga 11 väravat ning hetkel on ta liiga suurim väravakütt, edestades ühe tabamusega Roma ründajat Claudio Cassanot.