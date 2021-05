Jäähoki MM: USA ulatas Saksamaa alistamisega naabritele abikäe

Enne tänast kohtumist oli B-alagrupis seis järgmine, kus Soomel koos 15, USAl 12, Kasahstanil 10, Saksamaal, Kanadal ja Lätil võrdselt 9 silma. Nõnda oli selge, et ainsana võis kergemalt hingata soomlased, kes edasipääsu veerandfinaali juba taganud.

Pärast tänast on endiselt kahe veerandfinaali pääsme eest heitlemas Kasahstan, Saksamaa, Kanada ja Läti. Kõige parem seis on esimesel, kes kindlustaks endale koha Norra alistamisega normaalajal, seejuures on norralased juba edasipääsu minetanud.