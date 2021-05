Miks ei kanna mängijad enam pikkade varrukatega jalgpallisärke?

Pikad varrukad olid tõesti moes: paljud superstaaridki eesotsas David Beckhami, Ronaldinho, Zinedine Zidane’i ja teistega olid tuntud selle poolest, et eelistasid väljakul kanda just pikkade varrukatega särke. Tänapäeva jalgpallis kannavad veel üksikud tippmängijad (nt Gerard Piqué, James Rodríguez) pikki jalgpallisärke, ülejäänud kasutavad käsivarte katmiseks soovi korral pikka alussärki, mis on tihedalt keha ümber.