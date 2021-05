Kõmuline Naomi Osaka loobus Prantsusmaa lahtistel edasisest võistlusest

Neljakordne suure slämmi võitja teatas kolmapäeval, et ei kavatse Pariisi turniiril vestelda ühegi ajakirjanikuga. «Mul on tihti jäänud tunne, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega. Ma näen seda pressikonverentsidel või ka siis, kui neist ise osa võtan,» säutsus Osaka.

Nõnda jättiski Osaka osalemata pärast avakohtumise võitu pressikonverentsil. Talle määrati ka kohe 15 000 dollari suurune trahv. Austraalia, Prantsusmaa ja USA lahtiste turniiride ning Wimbledoni korraldajad tunnistasid, et on pidevalt hoolinud mängijate vaimsest tervisest ning teevad seda ka edaspidi.

«Ma ei osanud sellist asja oodatagi, mis viimastel päevadel toimunud. Seega arvan, et kõige parem on, kui ma edasisest võistlemisest loobun. Nõnda saavad kõik taaskord täielikult tennisele keskenduda,» sõnas Osaka sotsiaalmeedias.

«Olen alates 2018. aasta USA lahtistest võidelnud depressiooniga ning mul on üsna raske olnud sellega tegeleda. Kõik, kes mind teavad, on näinud mind turniiridel kõrvaklapid peas kõndimas, kuna see on minu viis tulla toime sotsiaalse ärevusega. Vabandan ka ajakirjanike ees, sest meedia inimesed on alati minuga sõbralikud olnud.»