Norra laskesuusatajaid aitav venelanna: erinevalt Venemaast kasutatakse Norras ravimeid haiguste tõrjumiseks

«Kui kellelgi on astma, nähakse seda enamasti juba noores eas. Reeglina kirjutatakse talle siis kiiresti välja ka retseptiravim. Erinevalt Venemaast kasutatakse Norras rohte haiguste ravimiseks või ennetamiseks, mitte selleks, et saada paremaid sportlikke tulemusi. Toidulisandeid kasutatakse ettenähtud viisil,» põrutas Soltaganova sports.ru-le.

«Tean, et paljud Venemaa sportlased peavad toidulisandeid ja kõiksugu lubatud ravimeid tippspordi lahutamatuks osaks. Arvatakse, et nendeta pole võimalik hakkama saada. Vanemaks saades see üha süveneb.»