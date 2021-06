18 aasta pikkune keeld on läbi: Norras lubatakse taas kasutada vastuolulist treeningmeetodit

«Norra sportlastel on õigus treenida konkurentidega võrdsetel tingimustel ning tänu sellele otsustasime toetada mäestikusimulaatorite keelu alt vabastamist. Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) reeglite järgi on selliste treeningmeetodite kasutamine lubatud ja on loogiline, et ka meie sportlased ei ole keelu langetamise vastu,» avaldas organisatsiooni koduleht NOCi presidendi Berit Kjelli sõnu.

Norra murdmaasuusatajate distantsisõitjate koondise peatreener Eirik Muir Nossum ei plaani Pekingi olümpia ettevalmistusperioodil alpimajadest kasu lõigata: «Ma usun, et mitte keegi Norra distantsisuusatajatest ei kasuta enne Pekingi olümpiat võimalust istuda hapnikutelgis. Me oleme välja töötanud treeningplaani, mis sisaldab kõrgmäestike laagreid ja me usume, et see on parem ja õigem kui kunstlik aklimatiseerumine,» sõnas ta Norra telekanalile TV2.