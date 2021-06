Kuulus ajakirjanik ei usu sõnagi Osaka vaimsetest probleemidest: ta on ärahellitatud jõmpsikas!

Juba turniiri eel teatas Osaka, et kavatseb vältida kõiki pressikonverentse, näidates sellega meelsust väidetavalt sageli ebaõiglaste ajakirjanike suunas. Pärast avaringi võitu Patricia Maria Tigi üle viiski ta oma lubaduse täide. Sellele järgnes 15 000 euro suurune trahv ja hoiatus võistlustelt eemaldamise kohta.

Eile teatas aga Osaka sotsiaalmeedias ise, et jätab mõõduvõtu pooleli. «Ma ei osanud sellist asja oodata, mis viimastel päevadel toimunud. Seega arvan, et kõige parem on, kui ma edasisest võistlemisest loobun. Nõnda saavad kõik taaskord täielikult tennisele keskenduda,» kirjutas ta.

«Olen 2018. aasta USA lahtistest saati võidelnud depressiooniga. Kõik, kes mind teavad, on näinud mind turniiridel, kõrvaklapid peas, sest see on minu viis tulla toime sotsiaalse ärevusega. Vabandan ajakirjanike ees, sest meedia on alati minuga sõbralik olnud.»

Kui suurem osa spordiperest toetab 23-aastast Osakat, leidub ka neid, kes peab tennisetähe väiteid plämaks. Eriti kriitilise artikli avaldas DailyMailis maailmakuulus ajakirjanik Piers Morgan, nimetades jaapanlannat ärahellitatud jõmpsikaks.

«Naomi Osaka on suurepärane tennisist,» alustab Morgan lugu positiivselt, kuid...

Alustuseks toob ta välja mõned arvud. Näiteks viimase 12 kuu jooksul teenitud 55,2 miljonit USA dollarit teevad Osakast maailma enimteeniva naissportlase. Vaid piisa sellest moodustuvad auhinnarahad, umbes 50 miljonit tõid sisse reklaamilepingud Nike'i, Beats by Dre, Mastercardi ja Nissiniga.

Piers Morgan. FOTO: TOBY MELVILLE/REUTERS

«Kahjuks on preili Osaka ka ülbe ja ärahellitatud jõmpsikas, kelle ego on raha ja kuulsusega paisunud hiiglaslikuks,» jätkas Morgan. «Kuidas teisti selgitada seda, et ta ühtäkki loobub pressiga suhtlemisest, et väidetavalt kaitsta oma vaimset tervist?»

Eilse turniirist loobumise avalduse osas oli kuulus ajakirjanik samuti ülikriitiline. «Lugesin seda nartsissistlikku keerutamise orgiat järjest tõusva vihaga. Üks on päris selge: tal pole kindlasti mingisugust probleemi vaimse tervisega.»

Morgan on veedununud: Osaka lihtsalt ei soovi pärast kehva mängu ajakirjanike ette ilmuda. «Mõned tugevad ajakirjanikud julgevad tema esitust kritiseerida, kuid ta ei suuda sellega leppida,» arvas žurnalist. «Ja kuna French Open peetakse savi-liiva kattel, mis on tema kõige nõrgem külg, siis ilmselt kaotanuks ta üsna ruttu. Järgnenuks küsimus: miks?»

Ta resümeeris: «Teisisõnu pole Osakal probleemi, kui meedia kiidab tema hiilgavaid oskusi tennisereketiga. Aga nii, kui öeldakse midagi negatiivset, olgugi et põhjendatult, kahjustatakse ühtäkki tema mentaalset tervist.»