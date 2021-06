Korvpallur: praegune olukord Valgevenes on ka minu süü!

«Ma ei ole kunagi valimas käinud ja koos vaikimisega olen ühtlasi toetanud president Aljaksandr Lukašenka režiimi. Ma ärkasin alles praegu. Paljud teised on leidnud ennast sarnasest olukorrast, nad ütlevad mulle kirjutatud kirjades, et ka neile jõudsid riigis aset leidnud sündmused kohale alles aastaid hiljem.

Ma võtan vastutuse selle eest, et praegune olukord juhtus ka minu tõttu, sest olin terve eelneva aja vait. Ma ei süübinud olukorda ega soovinud midagi paremuse poole muuta. Selle asemel liigitan ma ennast inimeste hulka, kes ei teinud häält ning kes tirisid Valgevene sinna, kus ta praegu on. Ma ei arvanud kunagi, et mu hääl võiks midagi lugeda. Ma ei teadnud ühtegi poliitikut peale Lukašenka,» vahendab Snitsina sõnu Tribuna.

Mõned Valgevene sportlased on praeguse režiimi vastu astunud ka radikaalseid käike. Ühe näitena võib välja tuua 2008. aasta Pekingi olümpiahõbedast mitmevõistleja Andrei Krautšanka, kes otsustas aprilli lõpus alustada kümnepäevase näljastreigiga: «Ma ei saa aru, miks peaksin pöörama selja faktile, et Valgevenes on suured probleemid, et inimesed on ilmaasjata vangis. Seda ei tohi unustada. Kui sulgeme oma silmad kõigele, siis mille nimel me üldse vaeva näeme?»