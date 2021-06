Ka Eesti naiste korvpallikoondis leidis peatreeneri piiri tagant

Peatreenerina on 38-aastane Majenieks varasemalt töötanud Ljepaja naiskonna ja erinevate tütarlaste koondiste juures. Abitreenerina on ta toimetanud nii Läti noortekoondistes kui Ljepaja esindusmeeskonnas, seisab pressiteates.

«Suure korvpallifanaatikuna on koondise peatreeneri positsioon alati olnud mu unistuste amet. See on maailma parim töökoht, sest ma saan teha tööd mängijatega, kes armastavad korvpalli ja tahavad oma riiki esindada,» ütles Majenieks

Eesoleval suvel soovib peatreener aidata koondise kandidaate hooajaeelsel ettevalmistusperioodil nii palju kui võimalik. «Kui mängijad on klubihooajaks hästi valmis, on nad ka koondise akende ajal paremas mänguvormis.»

Korvpalliliidu presidendi Priit Sarapuu sõnul rääkis Majenieksi kasuks asjaolu, et ta on nõus pikaajaliselt Eesti korvpalli hüvanguks panustama. «Kaspars ei koordineeri ainult koondise tööd, vaid ta on valmis märkimisväärselt panustama ka noortekorvpalli arengusse. Samuti on tal ambitsiooni ja visiooni. Tema poolt esitatud nägemus, kuidas tuua tüdrukuid korvpalli juurde ja koondist arendada oli muljetavaldav. Ta on nõus aitama meid pikaajaliselt ja täiskohaga.»