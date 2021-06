Tarvas vaatab peatreeneri otsinguil ringi kodumaal

«Ühtegi nime ei saa praegu nimetada, sest neid ei ole. Ma ei saa ka seda öelda, kes meile on ära öelnud,» rääkis Arnu Lippasaar. «Oleksin tahtnud, et uus peatreener oleks olnud päris ruttu, nii-öelda juba eile paigas. Jaanipäevaks on kindlasti.»